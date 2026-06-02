Zug bleibt liegen: 250 Reisende mehr als drei Stunden in Regionalbahn gefangen

Pegau - Etwa 250 Reisende mussten am 28. Mai mehr als drei Stunden bei sommerlichen Temperaturen in einer Regionalbahn zwischen Pegau (Landkreis Leipzig ) und Profen (Burgenlandkreis) ausharren. Neben der ausgefallenen Klimaanlage sorgte vor allem das Kommunikationsmanagement der "Elster-Saale-Bahn" für großen Unmut.

Mehr als drei Stunden mussten die Fahrgäste aufgrund eines Defektes in der gut gefüllten Regionalbahn ausharren, bevor diese die Fahrt zum nächsten Bahnhof fortsetzen konnte (r.). © privat

Videos aus dem Inneren des Zuges, die TAG24 vorliegen, zeugen von einer angespannten Stimmung in zumindest einem der drei liegengebliebenen Zugteile.

Lautstark beschwert sich etwa ein Familienvater darüber, dass die Türen verschlossen blieben. Laut dem Einsender der Videos litten viele Fahrgäste unter der Hitze und fühlten sich unwohl.

"Aufgrund des Wildunfalls lag ein Defekt an der Luftversorgungsanlage vor. Eine Weiterfahrt war nicht möglich", erklärte eine Sprecherin der "Erfurter Bahn", zu der auch die "Elster-Saale-Bahn" gehört, schließlich am heutigen Dienstag auf TAG24-Nachfrage.

Die Reisenden seien über den Defekt informiert worden, "allerdings konnte das Team der Erfurter Bahn selbst keinerlei Prognosen zur Weiterfahrt abgeben", so die Sprecherin. "Aufgrund des verspäteten Eintreffens des Notfallmanagers der DB InfraGO am Unfallort, verzögerte sich bedauerlicherweise die Reise für die Fahrgäste im Zug weiter."