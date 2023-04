7 vs. Wild Staffel 3: Fritz Meinecke verrät neue Regeln und Location

Magdeburg - Nach Verkündung der 3. Staffel "7 vs. Wild" überrascht Fritz Meinecke (33) seine Fans mit weiteren Details zur Show.

Daran scheint sich der 33-Jährige auch zu halten. Auf seinem YouTube-Kanal verkündete er am Montag: "Es wird eine Team-Edition." Auf die Idee ist der Magdeburger jedoch nicht selbst gekommen. Schon über die letzten Staffeln hinweg gab es immer wieder den Wunsch der Fans, die Kandidaten in Teams durch die Wildnis streifen zu lassen.

Schon in seinem letzten Video versprach er seinen Zuschauern: "Dieses Jahr wird alles anders."

Der "7 vs. Wild"-Produzent meldet sich mit den ersten Informationen zu den neuen Regelungen und der geplanten Location auf YouTube bei seinen Fans zurück.

Laut dem Survival-YouTuber soll die Bildung von Teams zahlreiche Vorteile mit sich bringen und die Anzahl an frühzeitigen Exits verringern können.

Für die 14 Teilnehmer geht es nach Kanada/Alaska. Ein genauer Standort steht noch nicht fest. (Symbolbild) © 123rf/cc0collection

Wer dachte, dass Meinecke es den Kandidaten mit der neuen Team-Regelung einfach machen möchte, liegt falsch. Das Ganze hat nämlich einen Hacken.

Die doppelte Anzahl an Kandidaten bedeutet auch die doppelte Anzahl an Tagen in der Wildnis. Gemeinsam müssen die Teams nicht mehr 7, sondern 14 Tage überstehen. Sollte zudem einer der Team-Kollegen ausscheiden wollen, sind automatisch beide Teilnehmer raus.

Eine neue Regel könnte jedoch die Community spalten. Die täglichen Challenges fallen weg. Für Meinecke sei es wichtig, dass der Survival-Aspekt wieder in den Mittelpunkt gerückt werden soll.