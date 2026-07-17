Achtung Autofahrer: In Magdeburg kommen fünf neue Baustellen hinzu
Magdeburg - Neue Woche, neue Baustellen: Autofahrer in Magdeburg brauchen weiterhin viel Geduld. Die Stadt kündigte jetzt neue Sperrungen an.
Die guten Nachrichten zuerst: Die Stendaler Straße (Alte Neustadt) ist inzwischen wieder frei, auch die Sperrung in der Berliner Chaussee (Brückfeld) konnte frühzeitig aufgehoben werden.
Dafür steht in der Beimsstraße (Stadtfeld West) jetzt aber eine lange Sperrung an: Für Autofahrer, die aus Richtung Sudenburg kommen, ist die Fahrbahn hinter dem Bahnübergang bis etwa 2. Oktober gesperrt. Grund sind Arbeiten der städtischen Werke (SWM) an einer Trinkwasserleitung.
Bis 24. Juli ist ein kleiner Abschnitt der Rottersdorfer Straße (Sudenburg) dicht, auch hier schrauben die SWM an einer Wasserleitung.
Vom 20. Juli bis 2. August ist die Straße Alt Salbke (Salbke) in Höhe der Faulmannstraße wegen Gleisbauarbeiten der MVB voll gesperrt.
Vom 20. Juli bis 14. August muss wiederum ein kurzer Abschnitt der Großen Diesdorfer Straße (Stadtfeld Ost) stadteinwärts gesperrt werden, da die SWM zwischen Gerhart-Hauptmann-Straße und Bakestraße Kanalsanierungen vornehmen.
Zudem teilte die Stadt abschließend mit, dass die Bauarbeiten in der Straße Krügerbrücke (Altstadt) etwa fünf Wochen länger dauern als ursprünglich geplant. Die Sperrung wird demnach erst am 21. August wieder aufgehoben.
Örtliche Umleitungen werden ausgeschildert.
Titelfoto: Andrea Löbbecke/dpa