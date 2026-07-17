Achtung Autofahrer: In Magdeburg kommen fünf neue Baustellen hinzu

Magdeburg - Neue Woche, neue Baustellen : Autofahrer in Magdeburg brauchen weiterhin viel Geduld. Die Stadt kündigte jetzt neue Sperrungen an.

Für Magdeburg wurden neue Baustellen angekündigt. (Symbolfoto) © Andrea Löbbecke/dpa

Die guten Nachrichten zuerst: Die Stendaler Straße (Alte Neustadt) ist inzwischen wieder frei, auch die Sperrung in der Berliner Chaussee (Brückfeld) konnte frühzeitig aufgehoben werden.

Dafür steht in der Beimsstraße (Stadtfeld West) jetzt aber eine lange Sperrung an: Für Autofahrer, die aus Richtung Sudenburg kommen, ist die Fahrbahn hinter dem Bahnübergang bis etwa 2. Oktober gesperrt. Grund sind Arbeiten der städtischen Werke (SWM) an einer Trinkwasserleitung.

Bis 24. Juli ist ein kleiner Abschnitt der Rottersdorfer Straße (Sudenburg) dicht, auch hier schrauben die SWM an einer Wasserleitung.

Vom 20. Juli bis 2. August ist die Straße Alt Salbke (Salbke) in Höhe der Faulmannstraße wegen Gleisbauarbeiten der MVB voll gesperrt.

Vom 20. Juli bis 14. August muss wiederum ein kurzer Abschnitt der Großen Diesdorfer Straße (Stadtfeld Ost) stadteinwärts gesperrt werden, da die SWM zwischen Gerhart-Hauptmann-Straße und Bakestraße Kanalsanierungen vornehmen.