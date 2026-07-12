Neue Brückenarbeiten in Magdeburg: Das müsst Ihr jetzt beachten

Magdeburg - In den kommenden Tagen starten neue Brückenarbeiten in Magdeburg . Hier kann es daher zu Einschränkungen kommen.

Mehrere Brücken weisen erhebliche Schäden auf. (Symbolbild) © huettenhoelscher/123RF

Die Brücke über die Schrote in Stadtfeld wird durch ein Provisorium ersetzt. Die bestehende Brücke soll anschließend zurückgebaut werden, erklärte die Stadt.

Beginn der Bauarbeiten für die Behelfsbrücke ist am Montag. Am Dienstag wird die bisherige Brücke gesperrt und anschließend abgerissen. Grund sind erhebliche Schäden, welche bei der Hauptprüfung festgestellt wurden.

Ab dem 14. Juli kann die Behelfsbrücke dann ausschließlich von Fußgängern wegen der geringen Breite und begrenzten Tragfähigkeit genutzt werden.

Nach Angaben der Stadt weist auch die Brücke an der Dehmbergstraße massive Schäden auf und ist bereits seit März dicht. Am 8. Juli wurde daher mit den Rückbauarbeiten begonnen.

Ein Provisorium kann jedoch derzeit aus technischen und wasserrechtlichen Gründen nicht an der Dehmbergstraße errichtet werden. Daher soll die Behelfsbrücke an der Pestalozzistraße genutzt werden.