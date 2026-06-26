Neue Baustellen in Magdeburg: Hier werdet Ihr umgeleitet

Magdeburg - In Magdeburg werden in den kommenden Tagen wieder zahlreiche Baustellen gestartet und beendet. Hier kann es zu Einschränkungen kommen.

Der Verkehr wird in den betroffenen Bereichen umgeleitet. (Symbolfoto) © Andrea Löbbecke/dpa

Zunächst gibt es gute Nachrichten: Die Behelfsbrücke über die Brenneckestraße sowie die darunter verlaufende Straße sind bereits seit Donnerstag wieder für alle Verkehrsteilnehmer freigegeben.

Laut der Stadt konnten die Arbeiten zur turnusmäßigen Bauwerksprüfung vorzeitig abgeschlossen werden. Ab Freitag kann zudem die Arndtstraße wieder vollständig befahren werden.

Vom 30. Juni bis 30. September kommt es jedoch in der Otto-von-Guericke-Straße zu Einschränkungen in Richtung Universitätsplatz.

Eine Vollsperrung wird es zudem vom 30. Juni bis 1. August in der Stresemannstraße geben. Hier finden umfassende Leitungsarbeiten und Maßnahmen zur Havariebeseitigung der SWM statt.

Auf dem Werder kann derzeit die Anna-Ebert-Brücke nicht mehr direkt über die Fußgängerunterführung vom Stadtpark kommend erreicht werden. Um schnell ans Ziel zu kommen, empfiehlt die Stadt Fußgängern, die Umleitung über die Mittelstraße und die Badestraße zur Unterführung unter der Anna-Ebert-Brücke/Kaiser-Otto-Brücke zu nehmen.