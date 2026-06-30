Sperrung wegen Hitzeschäden: A2 und A14 frühestens Mittwoch wieder frei

Magdeburg/Burg - Aufatmen kurz vor dem Ferienverkehr in Sachsen-Anhalt : Die gesperrten Abschnitte der A2 und A14 sollen frühestens ab Mittwoch wieder befahrbar sein.

Die Bauarbeiten auf der A2 und A14 laufen auf Hochtouren. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Nach Angaben der Autobahn-GmbH werden auf den wegen Hitzeschäden gesperrten Abschnitten derzeit weiterhin die Schadstellen aufgebrochen und mit Asphalt ausgebessert.

Aktuell ist die A2 von Magdeburg in Richtung Berlin zwischen Theeßen und Wollin sowie die A2 zwischen Irxleben und dem Kreuz Magdeburg weiterhin gesperrt.

Wegen eines sogenannten "Blow-ups" ist auch die A14 von Magdeburg in Richtung Dahlenwarsleben den Angaben zufolge ebenfalls aktuell dicht.

Zwischen der Landesgrenze von Niedersachsen und Sachsen-Anhalt sowie der Grenze nach Brandenburg bleibt die A2 wegen der Schäden für Schwertransporte komplett gesperrt.