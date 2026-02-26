Achtung Baustelle! Ab Montag stehen diese neuen Sperrungen an

Magdeburg - Auf Magdeburger Autofahrer kommen in der nächsten Woche neue Sperrungen zu: Die Stadt kündigte mehrere Baustellen an.

In Magdeburg stehen neue Baustellen an. (Symbolfoto) © Elisa Schu/dpa

Vom 2. März bis 30. April muss die nördliche Fahrtrichtung in der Leipziger Straße zwischen Hellestraße und Halberstädter Straße gesperrt werden.

Wie die Stadt mitteilte, sind dort Gleisbauarbeiten der Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) vonnöten.

Wegen Anschlussarbeiten der städtischen Werke wird die Klosterwuhne zwischen dem Sportplatz und der Kastanienstraße vom 2. bis 20. März dichtgemacht.

Auch muss die Ballenstedter Straße vom 2. März bis einschließlich 17. April voll gesperrt werden.

Im Abschnitt zwischen dem Magdeburger Ring und der Ortsgrenze von Osterweddingen werden Asphaltsanierungsarbeiten vorgenommen, sodass vom 3. bis 6. März die Osterweddinger Chaussee gesperrt wird.