Nächster Schritt für Ersatzbrücke: Einschränkungen in der Halberstädter Straße

Magdeburg - Die Brückenarbeiten in Magdeburg sind nach wie vor ein Dauerthema. Jetzt wird der nächste Schritt für die Behelfsbrücken in der Halberstädter Straße gemacht.

Fuß- und Radwege sowie ein Parkplatz müssen für den Brückenbau in der Halberstädter Straße gesperrt und umgeleitet werden. © Landeshauptstadt Magdeburg

Am Donnerstag beginnen dafür die Beton- und Erdarbeiten, teilte die Stadt mit. Diese sind für die Pfeiler notwendig.

Dafür müssen die umliegenden Geh- und Radwege sowie ein nahe gelegener Parkplatz gesperrt werden.

Für Fußgänger und Radfahrer wird auf dem Parkplatz vor dem Fitnessstudio ein provisorischer Weg für beide Richtungen eingerichtet.

Hingegen ist die Hellestraße weiterhin für Autos befahrbar und auch Fußgänger können dorthin wechseln.

"Sobald die Pfeiler stehen, werden die vorgefertigten Stahlbrückensegmente angeliefert, vormontiert und mit einem Kran eingehoben. Aufgrund der Länge müssen dafür je Fahrtrichtung mehr als 30 einzelne Teile zu sieben größeren Brücken verbaut werden", heißt es von der Stadt.