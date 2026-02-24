Entwarnung in Salbke: Gleisarbeiten vorzeitig beendet
Update vom 24. Februar: Sperrung wieder aufgehoben
Wie die MVB am Dienstag mitteilten, seien die Bauarbeiten schneller verlaufen als ursprünglich angenommen. Das bedeutet, dass doch keine Sperrung am Salbker Platz bis einschließlich Freitag vonnöten ist.
Der Nachtverkehr auf Mittwoch fährt wie gewohnt und auch tagsüber rollen die Busse und Bahnen wieder nach Plan.
Originalmeldung vom 23. Februar:
Magdeburg - Im Südosten sind dringende Bauarbeiten nötig: Den Magdeburger Verkehrsbetrieben (MVB) sind gravierende Mängel aufgefallen.
Auf Höhe der Sülzebrücke in Salbke wurden diese an den Straßenbahngleisen festgestellt, die umgehend behoben werden müssen, teilten die MVB am Montag mit.
Dafür wird ab Dienstagmorgen bis zum 28. Februar der Straßenbahn-, Bus- und Autoverkehr umgeleitet.
Autos müssen Richtung Stadtzentrum weiträumig über Beyendorf-Sohlen fahren, meldet die Stadt.
Die Tram-Linie 2 fährt zwischen Alte Neustadt und Benediktiner Straße/Gesellschaftshaus regulär und wird anschließend über den S-Bahnhof Buckau und das Universitätsklinikum nach Reform umgeleitet.
Die Linie 10 fährt zwischen Barleber See und Hasselbachplatz regulär und anschließend über AMO/Steubenallee nach Buckau (Wasserwerk) weiter.
Wegen der halbseitigen Straßensperrung ist ein durchgehender Schienenersatzverkehr leider nicht möglich, zwischen Husumer Straße und Blumenberger Straße fahren keine Busse. Fahrgäste werden gebeten, auf andere Linien umzusteigen.
Alle Änderungen sind auf der Website der Verkehrsbetriebe zusammengefasst.
Titelfoto: MVB/Nilz Böhme