Neue Sperrungen in Magdeburg: Wo es jetzt Einschränkungen im Verkehr gibt

Magdeburg - In den nächsten Tagen entstehen in Magdeburg wieder neue Baustellen . Hier kann es zu Einschränkungen kommen.

In Magdeburg werden mehrere Straßen voll gesperrt. (Symbolbild) © Andrea Löbbecke/dpa

Zunächst gibt es jedoch gute Neuigkeiten: Die Rothenseer Straße kann seit Donnerstag wieder vollständig befahren werden, erklärte die Stadt Magdeburg.

Eine neue Vollsperrung wird vom 23. bis 25. Februar jedoch im Weizengrund zwischen Rennebogen und An den Röthen eingerichtet. Hier finden Schachtdeckelarbeiten der SWM statt.

Der Verkehr wird in diesem Zeitraum in beiden Fahrtrichtungen weiträumig über den Scharnhorstring umgeleitet.

Vom 23. Januar bis 12. Juni bleibt der Anschluss des Loitscher Wegs an die Ebendorfer Chaussee voll gesperrt. Grund dafür sind Bauarbeiten der MVB an der dortigen Straßenbahnhaltestelle. Die Umleitung erfolgt in beiden Richtungen über die Johannes-R.-Becher-Straße.

Die Kritzmannstraße ist ab dem 25. Februar zwischen dem Olvenstedter Graseweg und dem Hermann-Bruse-Platz für den Verkehr ebenfalls voll gesperrt. Hier werden umfangreiche Bauarbeiten der MVB für die 2. Nord-Süd-Verbindung fortgesetzt. Bis Ende dieses Jahres wird der Verkehr in beiden Richtungen über die Othrichstraße umgeleitet.