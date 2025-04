Baustellen in Magdeburg: Erste Arbeiten beginnen am Damaschkeplatz

Magdeburg - Die Baustellen in Magdeburg nehmen kein Ende, auch in den nächsten Tagen kommen neue Sperrungen hinzu. Dabei stellt nicht nur der abgeriegelte Damaschkeplatz die Autofahrer vor eine Herausforderung.

Der Damaschkeplatz im Magdeburger Zentrum ist bis auf Weiteres komplett gesperrt. © Matthias Bein/dpa

Die gute Nachricht vorab: Die Baustelle in der Halberstädter Chaussee (Sudenburg) konnte beendet werden. Die SWM haben ihre Arbeiten dort abgeschlossen.

Wie die Stadt mitteilte, wird aber vom 22. bis 25. April ein Abschnitt der Osterweddinger Chaussee (Ottersleben) wegen Asphaltierungsarbeiten dichtgemacht. Örtliche Umleitungen sind entsprechend ausgeschildert.

Aber keine Sperrung hält die Magdeburger so sehr in Atem wie der abgeriegelte Damaschkeplatz in der Altstadt.

Am heutigen Donnerstag sollen dort die ersten Bauarbeiten beginnen, um eine zusätzliche Querung für Fußgänger und Radfahrer zu schaffen. Unter anderem werden Schutzplanken geöffnet und eine Asphaltrampe gebaut, um den Adelheidring auf der Westseite mit der Ringausfahrt "Zentrum" auf der Ostseite zu verbinden.