Baustellen und Sperrungen: Was jetzt auf Magdeburger Autofahrer zukommt

Magdeburg - Magdeburger Autofahrer müssen sich im ganzen Stadtgebiet gedulden: Die Elbestadt kündigte nun neue Baustellen an .

In Magdeburg stehen neue Baustellen an. (Symbolfoto) © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Gute Nachrichten zuerst: Die Sperrungen im Olvenstedter Graseweg (Neue Neustadt) und in der Rottersdorfer Straße (Sudenburg) konnten planmäßig beendet werden.

Abgesehen davon kommen aber zusätzliche Sperrungen hinzu wie etwa in der Hugo-Junkers-Allee (Nordwest). Bis zum 23. November ist sie wegen Bauarbeiten an einer Fernwärmeleitung der SWM zwischen Holzweg und Ostrowskistraße dicht.

Vom 3. bis 5. August ist die Einmündung vom Schanzenweg (Buckau) in die Schönebecker Straße wegen Asphaltarbeiten gesperrt. Von der Schönebecker Straße kann dagegen weiterhin in den Schanzenweg abgebogen werden.

Vom 3. bis 14. August ist dann ein längerer Abschnitt des Kümmelsbergs (Stadtfeld West) in Fahrtrichtung Diesdorf gesperrt. Grund sind Leitungs- und Anschlussarbeiten der SWM.

Schließlich muss die Brücke am Wasserfall (Cracau) vom 3. bis 5. sowie vom 10. bis 13. August jeweils von 7 bis 17 Uhr wegen einer planmäßigen Bauwerkprüfung voll gesperrt werden.