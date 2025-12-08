Behelfsbrücke entsteht in der Brenneckestraße: Auf- und Abfahrten gesperrt

Magdeburg - Die Bauarbeiten in der Brenneckestraße gehen in die nächste Runde: Für den Bau der Ersatzbrücke müssen die Auf- und Abfahrten gesperrt werden. Ein Weihnachtsgeschenk gibt es dennoch.

In der Brenneckestraße wird bald der Ersatzneubau der maroden Ringbrücke errichtet. © Peter Gercke/dpa

Die marode Ringbrücke über der Brenneckestraße (Sudenburg) ist nun dem Erdboden gleich. In den kommenden Wochen soll der Ersatzneubau an gleicher Stelle entstehen.

Wie die Stadt Magdeburg mitteilte, müssen deshalb die Auf- und Abfahrten in der Brenneckestraße vom 15. bis einschließlich 19. Dezember gesperrt werden.

In diesem Zeitraum wird der Verkehr über die Abfahrt Kirschweg zur Leipziger Chaussee und Leipziger Straße zur Ringauffahrt Fermersleber Weg umgeleitet.

Für den Fuß- und Radverkehr bleibt die gewohnte Umleitung über die Fußgängerbrücke zwischen Bodestraße und Goslarer Straße weiter bestehen.

Einen Lichtblick gibt es dennoch: Schon ab dem 23. Dezember soll der Verkehr über den Ersatzneubau rollen.