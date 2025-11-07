Weitere 22,5 Millionen Euro für marode Ringbrücken in Magdeburg geplant

Magdeburg - Am Donnerstag hat der Magdeburger Stadtrat über die nächsten Schritte und Kosten im Brückenbau entschieden.

In der kommenden Woche soll der Abriss in der Halberstädter Straße beginnen. (Archivbild) © Peter Gercke/dpa

Bei der Besprechung wurde unter anderem über die Finanzierung des Ersatzneubaus der Brücken des Magdeburger Rings über die Bundesstraße 1 sowie über die Vergabe zur Errichtung der Behelfsbrücken über die Halberstädter Straße bestimmt.

"Damit halten wir unseren eng gesteckten Zeitplan ein", freut sich Oberbürgermeisterin Simone Borris (62, parteilos) über die Einigung.

Insgesamt sollen die beiden Bauvorhaben rund 22,5 Millionen Euro in Anspruch nehmen. Borris sieht darin "eine weitere Herausforderung für den städtischen Haushalt".

Die Teilbauwerke der Ringbrücke in der Albert-Vater-Straße sind aktuell in einem sehr schlechten baulichen Zustand. Mit dem Beschluss können nun die Planungen zu den Vergabeverfahren der Bauleistungen beginnen.