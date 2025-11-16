Neue Woche, neue Baustellen: Hier wird der Verkehr in Magdeburg für längere Zeit umgeleitet

Magdeburg - Mit dem Start in die neue Woche entstehen in Magdeburg auch neue Baustellen . Hier wird es in den kommenden Tagen zu Einschränkungen kommen.

Autofahrer müssen sich in Magdeburg auf Umleitungen und Einschränkungen einstellen. (Symbolbild) © Andrea Löbbecke/dpa

So wird der Südabschnitt der Porsestraße im Stadtteil Buckau vom 17. November bis voraussichtlich 30. Oktober 2026 voll gesperrt.

Grund dafür sind umfangreiche Leitungsarbeiten der Städtischen Werke (SWM). Autofahrer werden deshalb für diesen Zeitraum über die Schönebecker Straße umgeleitet.

Die Zufahrt zur Basedowstraße ist im ersten Bauabschnitt nur aus der Klosterbergestraße möglich, teilte die Stadtverwaltung mit. Aus diesem Grund soll die dortige Einbahnstraßenregelung aufgehoben werden.

Einschränkungen gibt es ab Montag auch im Stadtteil Fermersleben. Hier wird der Anschluss der Friedrich-List-Straße an die Straße Alt Fermersleben voll gesperrt.

Auch dort werden die SWM an Leitungen arbeiten. Der Verkehr wird in beiden Richtungen über die Faulmannstraße und die Ottersleber Straße umgeleitet.