Abrissarbeiten der Ringbrücken in der Brenneckestraße sind abgeschlossen

Die Abrissarbeiten der Brücke über der Brenneckestraße in Magdeburg sind abgeschlossen. Das passiert als Nächstes.

Von Sophie Marie Kemnitz

Magdeburg - Am Dienstag wurden die Abrissarbeiten am Magdeburger Ring über der Brenneckestraße abgeschlossen. Jetzt geht es an die Aufräumarbeiten.

In der Brenneckestraße werden nach dem Abriss die Trümmer beseitigt.  © Peter Gercke/dpa

Der Abriss der maroden Brücke hatte bereits in der letzten Woche und somit früher als geplant begonnen.

Aufgrund der starken Schäden wurden die einzelnen Bauwerke nacheinander niedergemacht. Aktuell werden die Trümmer weggeräumt.

Bis zum Bau der Behelfsbrücken, welcher im November startet, werde der Verkehr über die Ab- und Auffahrten umgeleitet.

Die Stadt Magdeburg empfiehlt zudem, den Bereich weiträumig über die A14 zu umfahren.

Seit August waren die Brücken für den Verkehr dicht.  © Peter Gercke/dpa

Seit August war die Ringbrücke über der Brenneckestraße für den Verkehr dicht. Zum selben Zeitpunkt musste auch die Brücke in der Halberstädter Straße gesperrt werden.

Titelfoto: Peter Gercke/dpa

