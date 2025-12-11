Elbuferpromenade wieder frei! Das ändert sich an Magdeburgs Baustellen

Magdeburg - Gute Nachrichten! Gleich mehrere Baustellen im Magdeburger Stadtgebiet können noch vor Weihnachten beendet werden. Zwei kleine Hindernisse gibt es dennoch.

Die gesperrte Elbuferpromenade wird endlich wieder freigegeben. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Sowohl die Spielhagenstraße (Stadtfeld Ost) als auch die Listemannstraße (Alte Neustadt) sind inzwischen wieder freigegeben, teilte die Stadt mit.

Ab Freitag ist dann auch endlich die Elbuferpromenade für Fußgänger und Radfahrer wieder zugänglich. Im Frühjahr wird dann aber leider eine erneute Sperrung vonnöten sein, heißt es.

Die Straße Alt Fermersleben muss auf Höhe der Mariannenstraße (Fermersleben) aufgrund eines einsturzgefährdeten Hauses stadteinwärts gesperrt werden.

Letztlich sind ab Montag die Auf- und Abfahrten zum Magdeburger Ring in der Brenneckestraße (Sudenburg) dicht, da dort die Ersatzbrücke eingeschoben wird. Alle Infos dazu findet Ihr im TAG24-Artikel.