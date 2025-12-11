Ein Jahr nach dem Anschlag: Stadt und Kirchen laden zum Gedenkgottesdienst ein

Magdeburg - Ein Jahr nach dem tragischen Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt laden Kirchen und die Stadt zum Gedenkgottesdienst in die Johanniskirche ein.

Am 20. Dezember 2024 war ein Attentäter mit einem Fahrzeug in den Magdeburger Weihnachtsmarkt gerast. © Peter Gercke/dpa-Zentralbild/dpa

Für viele Bürger war der Anschlag, bei dem sechs Menschen getötet und Hunderte verletzt wurden, ein gravierender Einschnitt in ihr Leben und hat traurige Spuren hinterlassen.

In Erinnerung an die Verstorbenen und Betroffenen bereitet die Landeshauptstadt Magdeburg für den 20. Dezember einen Gedenktag vor.

Dabei geht es darum, "gemeinsam innezuhalten, zu erinnern und den Betroffenen zu zeigen, dass ihr Leid nicht vergessen ist", erklärte Oberbürgermeisterin Simone Borris (62, parteilos).

Interessierte können sich ab sofort bis zum 18. Dezember für die Teilnahme unter www.magdeburg.de oder vor Ort anmelden. Der ökumenische Gottesdienst beginnt um 11 Uhr, bis 10.45 Uhr müssen die Plätze eingenommen werden.

Der Gedenkgottesdienst kann live im TV beim MDR mitverfolgt werden. Für Menschen, die die Veranstaltung nicht innerhalb der Kirche oder vor dem TV verfolgen möchten, wird vor der Johanniskirche ein Großbildschirm aufgestellt.