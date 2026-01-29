Ringbrücke am Damaschkeplatz wird gesperrt: Das steckt dahinter

Magdeburg - Neue Baustellen und Sperrungen in Magdeburg : In der kommenden Woche muss die nigelnagelneue Ringbrücke über dem Damaschkeplatz gesperrt werden. Der Grund ist jedoch harmlos.

Die neue Behelfsbrücke über dem Damaschkeplatz muss erneut gesperrt werden. © Peter Gercke/dpa

Am Dienstag wird die Behelfsbrücke von 21 Uhr bis 5 Uhr am Folgetag für alle Verkehrsarten voll gesperrt. Wie die Stadt mitteilte, sind planmäßige Prüfarbeiten vonnöten.

Der Verkehr in Richtung A2 wird über die Abfahrt Hauptbahnhof, die Otto-von-Guericke-Straße und den Universitätsplatz zur Auffahrt von der B1 umgeleitet.

In der Gegenrichtung wird eine Umleitung über Albert-Vater-Straße, Ebendorfer Straße und Olvenstedter Straße zur Auffahrt Adelheidring ausgeschildert.

Auch die Linien der Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) fahren aufgrund der Vollsperrung verändert. Diese Änderungen findet Ihr zusammengefasst auf der Website der MVB.

Weitere Baustellen: Vom 2. bis 7. Februar wird der Schanzenweg (Buckau) im Bereich Hettstedter Straße und Salbker Straße dichtgemacht. Grund sind Brückenprüfarbeiten der Deutschen Bahn und Schachtarbeiten der SWM.