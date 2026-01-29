Ringbrücke am Damaschkeplatz wird gesperrt: Das steckt dahinter

In der kommenden Woche muss die nigelnagelneue Ringbrücke über dem Damaschkeplatz in Magdeburg gesperrt werden. Der Grund ist jedoch harmlos.

Von Lena Schubert

Magdeburg - Neue Baustellen und Sperrungen in Magdeburg: In der kommenden Woche muss die nigelnagelneue Ringbrücke über dem Damaschkeplatz gesperrt werden. Der Grund ist jedoch harmlos.

Die neue Behelfsbrücke über dem Damaschkeplatz muss erneut gesperrt werden.
Die neue Behelfsbrücke über dem Damaschkeplatz muss erneut gesperrt werden.  © Peter Gercke/dpa

Am Dienstag wird die Behelfsbrücke von 21 Uhr bis 5 Uhr am Folgetag für alle Verkehrsarten voll gesperrt. Wie die Stadt mitteilte, sind planmäßige Prüfarbeiten vonnöten.

Der Verkehr in Richtung A2 wird über die Abfahrt Hauptbahnhof, die Otto-von-Guericke-Straße und den Universitätsplatz zur Auffahrt von der B1 umgeleitet.

In der Gegenrichtung wird eine Umleitung über Albert-Vater-Straße, Ebendorfer Straße und Olvenstedter Straße zur Auffahrt Adelheidring ausgeschildert.

Klares Signal aus der Mitte nötig: Haseloff mahnt breite Unterstützung für Schulze an
Magdeburg Politik Klares Signal aus der Mitte nötig: Haseloff mahnt breite Unterstützung für Schulze an

Auch die Linien der Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) fahren aufgrund der Vollsperrung verändert. Diese Änderungen findet Ihr zusammengefasst auf der Website der MVB.

Weitere Baustellen: Vom 2. bis 7. Februar wird der Schanzenweg (Buckau) im Bereich Hettstedter Straße und Salbker Straße dichtgemacht. Grund sind Brückenprüfarbeiten der Deutschen Bahn und Schachtarbeiten der SWM.

Letztendlich muss, ebenfalls wegen SWM-Arbeiten, ein kurzer Abschnitt der Sudenburger Wuhne (Sudenburg) vom 2. bis einschließlich 13. Februar zwischen Fichtestraße und Otto-Richter-Straße voll gesperrt werden.

Örtliche Umleitungen sind entsprechend ausgeschildert.

Titelfoto: Peter Gercke/dpa

Mehr zum Thema Magdeburg Baustellen: