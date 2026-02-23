Autofahrer. aufgepasst! Hier wird diese Woche in Magdeburg geblitzt

Achtung, Autofahrer! In der kommenden Woche stehen wieder Blitzer im Magdeburger Stadtgebiet.

Von Sophie Marie Kemnitz

Magdeburg - In Magdeburg wird vom 23. bis 27. Februar wieder die Geschwindigkeit von Autofahrern durch das Ordnungsamt kontrolliert. Das heißt: Augen auf und Fuß vom Gas!

An diesen vier Stadtorten sollen in der nächsten Woche Blitzer aufgestellt werden. (Symbolfoto)
An diesen vier Stadtorten sollen in der nächsten Woche Blitzer aufgestellt werden. (Symbolfoto)  © Arne Dedert/dpa

  • Straße: Leipziger Chaussee
  • Geschwindigkeit: 50 km/h

Leipziger Straße

  • Straße: Fermersleber Weg
  • Geschwindigkeit: 30 km/h
  • Straße: Bernhard-Kellermann-Straße
  • Geschwindigkeit: 30 km/h

Bundesstraßen

  • Straße: B1 im Stadtgebiet
  • Geschwindigkeit: 50 km/h

Die Stadt Magdeburg bittet alle Autofahrer, sich an die Höchstgeschwindigkeiten, auch außerhalb der Kontrollzeiten, zu halten. Alle Angaben sind ohne Gewähr.

