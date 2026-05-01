Neue Baustellen in Magdeburg: Hier muss der Verkehr umgeleitet werden

Magdeburg - In und um Magdeburg wird stetig gebaut. Auch in den kommenden Tagen entstehen neue Baustellen und es verschwinden alte.

In den kommenden Tagen entstehen in Magdeburg wieder neue Baustellen. (Symbolfoto) © Stefan Sauer/dpa

Die gute Nachricht zuerst: Seit Dienstag ist die Hohendodeleber Straße wieder in beide Fahrtrichtungen freigegeben. Die Umleitung über die Große Diesdorfer Straße entfällt dadurch, teilte die Stadtverwaltung mit.

Auch die Erzbergerstraße kann für wenige Tage in beide Richtungen wieder vollständig befahren werden. Vom 4. Mai bis 28. August steht jedoch an der Einmündung zur Max-Otten-Straße in Richtung Universitätsplatz nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Durch Kanalbaumaßnahmen der Städtischen Werke Magdeburg (SWM) ist auch ein kurzer Abschnitt der Max-Otten-Straße im genannten Zeitraum voll gesperrt.

Ebenfalls wegen Kanalarbeiten muss in der Brenneckestraße die Auffahrt zum Magdeburger Ring in Richtung Halberstadt gesperrt werden. Vom 4. bis voraussichtlich 13. Mai wird deshalb der Verkehr über die Anschlussstelle Lemsdorfer Weg umgeleitet.