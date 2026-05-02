MVB-Gleisarbeiten in Neu Olvenstedt: Was Fahrgäste und Autofahrer jetzt beachten müssen

Magdeburg - Ab Montag beginnen im Magdeburger Stadtteil Neu Olvenstedt die Gleisarbeiten entlang des Neuen Rennewegs. Das müssen MVB -Nutzer und Autofahrer beachten.

Die Fahrgäste werden von den Arbeiten kaum etwas mitbekommen. (Symbolbild) © MVB/Stefan Deutsch

Bereits im vergangenen Jahr wurden die Gleise zwischen der Schillerstraße und dem Europaring erneuert. Am 4. Mai wird die Erneuerung zwischen dem Europaring und dem Bruno-Beye-Ring fortgesetzt.

Wie die Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG (MVB) berichten, bekommen die alten Straßenbahnschienen somit auf 1,4 km Länge nach Jahren der Dauernutzung durch bis zu drei Straßenbahnlinien eine Verjüngungskur.

Diese soll schrittweise durchgeführt werden und voraussichtlich bis zum Frühjahr 2027 dauern.

Zunächst ist der Abschnitt Neuer Renneweg zwischen den Einmündungen Europaring und Neustädter Bierweg an der Reihe. Auf einer Strecke von 170 Metern werden hier die Schienen und die dazugehörigen Schwellen ausgetauscht sowie mehrere Übergänge instand gesetzt.

Das Gute: Die Fahrgäste werden so gut wie nichts von den Modernisierungsarbeiten mitbekommen. Die Bahnen werden nämlich ihre gewohnten Strecken fahren.