Schneetreiben behindert Baustelle: Wie geht es mit der Ringbrücke weiter?
Magdeburg - Nach Sturmtief "Elli" versank Magdeburg in Eis und Schnee, auch die vergangene Woche war von Winterwetter geprägt. Die wichtige Baustelle an der Ringbrücke in der Halberstädter Straße pausierte. Kann die Deadline trotzdem eingehalten werden?
Die Bauarbeiten in der Halberstädter Straße mussten wegen den Schneemassen, die Magdeburg über mehrere Wochen einschlossen, wortwörtlich auf Eis gelegt werden.
Am kommenden Montag kann dann aber weitergemacht werden. Die marode Ringbrücke wurde inzwischen komplett dem Erdboden gleichgemacht.
Jetzt muss nur noch die Ersatzbrücke gebaut werden und schon rollt der Verkehr wieder durch Sudenburg.
Ursprünglich wurde Ende März für die Freigabe angepeilt. Wie die Volksstimme vom Leiter des Fachbereichs Mobilität und technische Infrastruktur im Umweltdezernat erfuhr, würde man trotz der Verzögerungen weiterhin optimistisch bleiben, dass dieser Zeitrahmen auch eingehalten wird.
Im Frühjahr 2025 fiel nach Überprüfungen auf, dass die Ringbrücken in Magdeburg gravierende Mängel aufweisen. Wichtige Verkehrsknotenpunkte, wie etwa am Damaschkeplatz im Stadtzentrum, mussten quasi über Nacht gesperrt werden.
Am Damaschkeplatz und in der Brenneckestraße rollt inzwischen wieder der Verkehr über die Behelfsbauten.
Titelfoto: Peter Gercke/dpa