Neue Baustellen in Magdeburg: Hier müssen Autofahrer mit Einschränkungen rechnen

Magdeburg - Im Stadtbereich von Magdeburg werden in den kommenden Tagen zahlreiche Baustellen begonnen und beendet. Hier müsst Ihr Euch auf neue Sperrungen einstellen.

In Magdeburg gibt es wieder neue Baustellen und Sperrungen. (Symbolbild) © 123rf/markisius

Autofahrer können sich zunächst darüber freuen, dass bereits seit Donnerstag die Halberstädter Straße zwischen dem Lemsdorfer Weg und der Bergstraße wieder vollständig befahrbar ist.

Wie die Stadt mitteilte, werden am Freitag im Tagesverlauf auch die Bauarbeiten in der Harnackstraße und am Anschluss der Gagernstraße zur Albert-Vater-Straße beendet.

Vom 20. bis zum 23. Oktober muss jedoch ein kurzer Abschnitt des Lorenzweges voll gesperrt werden. Hier finden Fahrbahnarbeiten zwischen der Grabbestraße und der Rückertstraße statt.

Der Verkehr wird in diesem Zeitraum in beiden Richtungen über die Robert-Koch-Straße umgeleitet.