Feuer im Magdeburger Norden: Bewohner aus Mehrfamilienhaus evakuiert

Magdeburg - Im Magdeburger Stadtteil Neustädter See ist am Dienstagvormittag ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen.

Ein Bewohner musste ambulant untersucht werden. (Symbolbild) © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Gegen 10.15 Uhr wurden die Einsatzkräfte über den Brand in der Lumumbastraße informiert. Laut der Polizei Magdeburg war das Feuer im Keller des Gebäudes ausgebrochen.

Die Kameraden der Feuerwehr starteten vor Ort unverzüglich mit den Löscharbeiten. In der Zwischenzeit wurden die Bewohner des Hauses evakuiert, so eine Sprecherin der Polizei.

Wie genau es zu dem Brand kommen konnte, ist bislang unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Der Brandort wurde nach Abschluss der Löscharbeiten für die spätere Spurensuche- und Sicherungsmaßnahmen von der Polizei gesichert.

Ein Bewohner musste vom Rettungsdienst ambulant untersucht werden, konnte jedoch anschließend in seinem Zuhause bleiben. Weitere Personen wurden nicht verletzt.