Neue und verlängerte Baustellen in Magdeburg: Hier kommt es zu Einschränkungen

Magdeburg - In den kommenden Tagen werden in Magdeburg mehrere Baustellen auf- und abgebaut. Hier wird es in den kommenden Tagen zu Änderungen im Stadtverkehr kommen.

Neue und alte Baustellen sorgen auf Magdeburgs Straßen weiterhin für Einschränkungen. (Symbolbild) © Bildmontage: Soeren Stache/dpa

Positive Nachrichten kommen aus der Osterweddinger Chaussee. Hier soll die Straße laut Angaben der Stadtverwaltung ab spätestens Freitagnachmittag wieder vollständig befahrbar sein.

Neue Einschränkungen gibt es hingegen auf dem Magdeburger Ring. Ab dem 9. März bis zum 7. Juli soll in Fahrtrichtung A2 zwischen Wolmirstedter Straße und Hundisburger Straße nur ein Fahrstreifen befahrbar sein. Grund dafür ist der Bau einer neuen Lärmschutzwand.

Zusätzlich muss vom 9. bis 16. März die Abfahrt zur Hundisburger Straße gesperrt werden. Eine Umleitung soll über den Folgeanschluss Ebendorfer Chaussee und zurück ausgeschildert werden. Ab dem 17. März wird die Abfahrt zur Hundisburger Straße hinter der Brücke in verkürzter Form freigegeben.

Eine nur nächtliche temporäre Einschränkung wird es zwischen dem 6. und 20. März in der Walter-Rathenau-Straße geben.

Unter der Brücke der Deutschen Bahn wird jeweils von 20 bis 4 Uhr in beiden Fahrtrichtungen nur ein Fahrstreifen zur Verfügung stehen.