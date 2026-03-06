Neue und verlängerte Baustellen in Magdeburg: Hier kommt es zu Einschränkungen
Magdeburg - In den kommenden Tagen werden in Magdeburg mehrere Baustellen auf- und abgebaut. Hier wird es in den kommenden Tagen zu Änderungen im Stadtverkehr kommen.
Positive Nachrichten kommen aus der Osterweddinger Chaussee. Hier soll die Straße laut Angaben der Stadtverwaltung ab spätestens Freitagnachmittag wieder vollständig befahrbar sein.
Neue Einschränkungen gibt es hingegen auf dem Magdeburger Ring. Ab dem 9. März bis zum 7. Juli soll in Fahrtrichtung A2 zwischen Wolmirstedter Straße und Hundisburger Straße nur ein Fahrstreifen befahrbar sein. Grund dafür ist der Bau einer neuen Lärmschutzwand.
Zusätzlich muss vom 9. bis 16. März die Abfahrt zur Hundisburger Straße gesperrt werden. Eine Umleitung soll über den Folgeanschluss Ebendorfer Chaussee und zurück ausgeschildert werden. Ab dem 17. März wird die Abfahrt zur Hundisburger Straße hinter der Brücke in verkürzter Form freigegeben.
Eine nur nächtliche temporäre Einschränkung wird es zwischen dem 6. und 20. März in der Walter-Rathenau-Straße geben.
Unter der Brücke der Deutschen Bahn wird jeweils von 20 bis 4 Uhr in beiden Fahrtrichtungen nur ein Fahrstreifen zur Verfügung stehen.
Zwei bestehende Baustellen benötigen mehr Zeit
Weil die Städtischen Werke Magdeburg (SWM) für Leitungsarbeiten in der Gareisstraße noch mehr Zeit benötigen, wird ihre geplante Freigabe auf den 30. April verschoben.
Auch die Bauarbeiten an den MVB-Gleisen in der Bahnhofstraße im Einmündungsbereich zur Hasselbachstraße müssen verlängert werden. Der jetzt angepeilte Freigabetermin ist der 20. März. Eine Umleitung ist bereits ausgeschildert.
Weitere Baustellen und Sperrungen in Magdeburg sind auf der Baustellenkarte unter www.movi.de und www.magdeburg.de abrufbar.
Titelfoto: Bildmontage: Soeren Stache/dpa