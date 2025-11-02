Wasserfallbrücke wird für Bauprüfung gesperrt

Magdeburg - Wegen Bauarbeiten wird die Wasserfallbrücke am Cracauer Wehr im Rotehornpark ab Montag zeitweise gesperrt.

Die Wasserfallbrücke wurde im Juli mit Graffiti besprüht - die Stadt warnt, dass die Sperrung bei erneutem Vandalismus länger andauern könnte. © Landeshauptstadt Magdeburg, Janina Werner-Blaschke

An den Hängerstangen sollen Sensoren angebracht werden, um den Zustand der Brücke zu überprüfen, teilte die Landeshauptstadt Magdeburg mit.

Deshalb wird das Bauwerk kommende Woche von Montag bis Donnerstag zwischen 9 und 15 Uhr gesperrt.

Außerhalb dieser Zeiten und ab Freitag wird die Brücke wieder freigegeben.

Für Fußgänger und Radler wird eine Umleitung über die Strombrücke ausgeschildert.