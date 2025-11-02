Wasserfallbrücke wird für Bauprüfung gesperrt
Magdeburg - Wegen Bauarbeiten wird die Wasserfallbrücke am Cracauer Wehr im Rotehornpark ab Montag zeitweise gesperrt.
An den Hängerstangen sollen Sensoren angebracht werden, um den Zustand der Brücke zu überprüfen, teilte die Landeshauptstadt Magdeburg mit.
Deshalb wird das Bauwerk kommende Woche von Montag bis Donnerstag zwischen 9 und 15 Uhr gesperrt.
Außerhalb dieser Zeiten und ab Freitag wird die Brücke wieder freigegeben.
Für Fußgänger und Radler wird eine Umleitung über die Strombrücke ausgeschildert.
Stadt warnt vor Vandalismus
Die Stadt erinnert daran, dass die Wasserfallbrücke im Juli durch Graffiti beschädigt wurde. "Sollten erneut Anlagen vor Ort beschädigt werden, könnten längerfristige Einschränkungen für den Geh- und Radverkehr bis Ende 2026 erforderlich werden", heißt es.
Verdächtige Beobachtungen sollen umgehend der Polizei gemeldet werden.
Titelfoto: Landeshauptstadt Magdeburg, Janina Werner-Blaschke