Ringbrücken-Abriss wird live übertragen

Magdeburg - Die marode Ringbrücke in der Halberstädter Straße wird ab Montag abgerissen. Magdeburger können dies online live verfolgen.

Der Abriss der Ringbrücke in der Halberstädter Straße wird aufgenommen. © Peter Gercke/dpa

Zwei Baustellenkameras wurden an der Brücke aufgestellt, wie die Landeshauptstadt Magdeburg mitteilte.

Damit können Interessierte den Abriss unter www.magdeburg.de/ErsatzneubauRingbrücken live oder im Zeitraffer verfolgen.

Zuerst sollen die nördlichen Brückenteile fallen. Anschließend folgt der Bereich über der Hellestraße. Auch die Pfeiler müssen weichen.

Die Ringbrücke besteht aus fünf Feldern mit zwei Spuren.

Am Montag werden ein Fallbett zum Schutz der Straßen und Wege geschüttet und Gerüste aufgestellt, um die Häuser zu schützen.