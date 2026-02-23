Plötzliche Havarie! Diese Magdeburger Straße ist für eine Woche dicht

Magdeburg - Im Südosten sind dringende Bauarbeiten nötig: Den Magdeburger Verkehrsbetrieben ( MVB ) sind gravierende Mängel aufgefallen.

Für eine Woche muss die MVB wichtige Gleisarbeiten in Salbke vornehmen. © MVB/Nilz Böhme

Auf Höhe der Sülzebrücke in Salbke wurden diese an den Straßenbahngleisen festgestellt, die umgehend behoben werden müssen, teilten die MVB am Montag mit.

Dafür wird ab Dienstagmorgen bis zum 28. Februar der Straßenbahn-, Bus- und Autoverkehr umgeleitet.

Autos müssen Richtung Stadtzentrum weiträumig über Beyendorf-Sohlen fahren, meldet die Stadt.

Die Tram-Linie 2 fährt zwischen Alte Neustadt und Benediktiner Straße/Gesellschaftshaus regulär und wird anschließend über den S-Bahnhof Buckau und das Universitätsklinikum nach Reform umgeleitet.

Die Linie 10 fährt zwischen Barleber See und Hasselbachplatz regulär und anschließend über AMO/Steubenallee nach Buckau (Wasserwerk) weiter.