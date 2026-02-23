Plötzliche Havarie! Diese Magdeburger Straße ist für eine Woche dicht
Magdeburg - Im Südosten sind dringende Bauarbeiten nötig: Den Magdeburger Verkehrsbetrieben (MVB) sind gravierende Mängel aufgefallen.
Auf Höhe der Sülzebrücke in Salbke wurden diese an den Straßenbahngleisen festgestellt, die umgehend behoben werden müssen, teilten die MVB am Montag mit.
Dafür wird ab Dienstagmorgen bis zum 28. Februar der Straßenbahn-, Bus- und Autoverkehr umgeleitet.
Autos müssen Richtung Stadtzentrum weiträumig über Beyendorf-Sohlen fahren, meldet die Stadt.
Die Tram-Linie 2 fährt zwischen Alte Neustadt und Benediktiner Straße/Gesellschaftshaus regulär und wird anschließend über den S-Bahnhof Buckau und das Universitätsklinikum nach Reform umgeleitet.
Die Linie 10 fährt zwischen Barleber See und Hasselbachplatz regulär und anschließend über AMO/Steubenallee nach Buckau (Wasserwerk) weiter.
Wegen der halbseitigen Straßensperrung ist ein durchgehender Schienenersatzverkehr leider nicht möglich, zwischen Husumer Straße und Blumenberger Straße fahren keine Busse. Fahrgäste werden gebeten, auf andere Linien umzusteigen.
Alle Änderungen sind auf der Website der Verkehrsbetriebe zusammengefasst.
Titelfoto: MVB/Nilz Böhme