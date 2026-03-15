Neue Baustellen in Magdeburg: Diese Straßen bleiben die nächsten Wochen dicht

Magdeburg - In der kommenden Woche werden in Magdeburg wieder zahlreiche Baustellen und Sperrungen errichtet, aber auch beendet. Hier gibt es Änderungen im Verkehr.

In mehreren Straßen Magdeburgs werden neue Baustellen und Sperrungen errichtet. (Symbolbild) © Stefan Sauer/dpa

Ab Montag kann die Hallische Straße vorerst wieder in beide Richtungen befahren werden. Somit ist bis voraussichtlich 13. Juli die Einfahrt in den Hasselbachplatz auch wieder aus Richtung Halberstädter Straße möglich, so die Stadt Magdeburg.

Bis zum 27. April bleibt jedoch die Stendaler Straße für den Verkehr voll gesperrt. Grund sind Bauarbeiten der MVB.

Da im Umfeld weitere Einschränkungen notwendig sind, wird zudem die Rogätzer Straße während der Arbeiten zwischen der Hafenstraße und Lostauer Straße nur stadtauswärts befahrbar sein.

Die Sieverstorstraße wird ausschließlich stadteinwärts befahrbar sein. Umleitungen werden vor Ort ausgeschildert.

Ein kurzer Abschnitt der Maxim-Gorki-Straße wird vom 16. bis 18. März voll gesperrt. In dieser Zeit finden Kranarbeiten kurz vor der OIvenstedter Straße statt. Der Verkehr wird währenddessen umgeleitet. Zudem wird vom 16. März bis einschließlich 7. April die Regierungsstraße in Höhe des Klosters in Richtung Domplatz wegen Bauarbeiten nicht befahrbar sein. Eine Umleitung gibt es über die Fürstenwallstraße.