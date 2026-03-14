Noch nix am Samstag geplant? Diese Events warten in Magdeburg auf Euch

Messe, Flohmarkt oder Comedy? TAG24 gibt Euch diese Veranstaltungstipps für das Wochenende in Magdeburg.

Von Sophie Marie Kemnitz

Magdeburg - Magdeburg steht wieder ein ereignisreiches Wochenende bevor. Zahlreiche Events warten darauf, von Euch besucht zu werden. TAG24 gibt Euch einen Überblick.

Magdeboot

Messehallen - Von 10 bis 18 Uhr kommen Wassersport-Fans bei der "MAGDEBOOT"-Messe am Samstag auf ihre Kosten. Mit über 80 Ausstellern aus dem In- und Ausland wird die diesjährige Saison auf den Flüssen und Seen in drei Hallen eingeläutet. Ein Highlight der MAGDEBOOT 2026 ist die vergrößerte Tauch- und Funsport-Area in Messehalle 3. Tickets gibt es an der Tageskasse für 13 Euro (ermäßigt 10 Euro). Alle Infos zur Messe findet Ihr unter www.magdeboot.de.

Bei der MAGDEBOOT findet Ihr alles zum Thema Boot und Co. (Archivfoto) © Andreas Lander

Magdeburg lacht!

Oli-Kino - Vier verschiedene Stand-up-Comedians aus ganz Deutschland wollen am Samstagabend nur eines: Euch zum Lachen bringen! Bei "Magdeburg lacht!" im Oli-Kino wird es mit Lach-Profis amüsant, die Ihr unter anderem aus Fernsehen und Internet kennt. Tickets gibt es im Vorverkauf und an der Abendkasse für 25 Euro.

Bei "Magdeburg lacht!" werden Eure Lachmuskeln trainiert. (Symbolfoto) © 123RF/9parusnikov

Mario Barth in Magdeburg

GETEC-Arena - Mario Barth (53) kommt am Samstag mit seiner "Männer sind nichts ohne die Frauen"-Tour nach Magdeburg. Macht Euch bereit, Eure Lachmuskeln zu trainieren, wenn der Comedian irrsinnig komische Geschichten aus dem Beziehungsalltag auf die Bühne bringt. Tickets gibt es online im Vorverkauf ab 53,95 Euro.

Mario Barth (53) kommt mit seiner neuen Comedy-Tour nach Magdeburg. (Archivfoto) © Bernd Thissen / DPA

Entdeckertage für Familien

Festung Mark - Am Samstag verwandelt sich die Festung Mark von 10 bis 18 Uhr erneut in die Festung Kunterbunt. Die kleinen und großen Besucher können sich über einen Tag freuen, bei dem sich alles um kreative und aktive Freizeitgestaltung dreht. Zahlreiche städtische Einrichtungen, Vereine und Verbände aus Magdeburg und Umland laden dazu ein, Angebote rund um Kunst und Kultur, Sport und Kreativität und vieles mehr kennenzulernen. In der Festung können sich die Kinder zudem sportlich auspowern, in Workshops kreativ werkeln, Schauspiel und Musik genießen, zahlreiche Mitmach-Angebote nutzen und auf Schatzsuche gehen. Der Eintritt kostet 3,50 Euro. Kinder im Alter von 7 bis 17 Jahren zahlen 2 Euro.

Flohmärkte

Buckau - In der Johanniter-Kita Sterntaler findet am Samstagvormittag der Baby- und Kinderflohmarkt statt. Von 9 bis 12 Uhr erwartet Euch eine große Auswahl an gut erhaltener Kleidung, Spielzeug und praktischem Zubehör für Kinder. Zusätzlich könnt Ihr Euch über einen leckeren Kuchenbasar freuen. Biederitz - Für die Großen unter Euch wartet in der Mehrzweckhalle in Biederitz der Ladies Fashion Flohmarkt. Bei einem Glas Sekt oder Kuchen und Kaffee könnt Ihr am Samstag von 10 bis 15 Uhr tolle Kleidung und Accessoires zum kleinen Preis ergattern.

Geht am Samstag auf Schnäppchenjagd. (Symbolfoto) © Fabian Sommer/dpa

Tatort Bibliothek

Stadtbibliothek - Am Samstagvormittag dreht sich in der Stadtbibliothek wieder alles um Spiel und Spaß. Von 10 bis 13 Uhr können Familien zahlreiche Brettspiele ausprobieren. Ob QuizScape, ein Krimipuzzle oder "Tatort Bibliothek" - hier ist für jeden Knobel-Fan was dabei. Der Eintritt ist frei!

Spiel und Spaß gibt es in der Stadtbibliothek. (Symbolfoto) © 123RF/pressmaster