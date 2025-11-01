Noch keinen Plan für Samstag? Diese Events warten in Magdeburg auf Euch

Diese fünf Veranstaltungen könnt Ihr am Samstag in Magdeburg erleben.

Von Sophie Marie Kemnitz

Magdeburg - Habt Ihr diesen Samstag noch nichts vor? In Magdeburg gibt es wieder zahlreiche Events, die einen Besuch wert sind. TAG24 gibt Euch einen Überblick.

Brotbacken lernen

Stadtpark Rotehorn - Am Samstag lädt die Brasserie Le Frog von 9 bis 16 Uhr zum Backen ein. Teilnehmende lernen hier, wie nach alter Tradition Brote gebacken und geknetet werden. Am Ende darf das Resultat selbstverständlich mit nach Hause genommen werden. Wer zum Brotbäcker werden möchte, muss sich vorher unter info@brotbackgeschichten.de anmelden.

Im Stadtpark lernt Ihr die Kunst des Brotbackens. (Symbolfoto) © 123rf/vectorup

Winterträume

Herrenkrug - Trotz Herbst wird es bei der Messe "Winterträume" in Magdeburg am Samstag schon weihnachtlich. In den Messehallen im Herrenkrug können Besucher dekorative Trends, kreative Workshops, festliche Stimmung und kulinarische Genüsse kennenlernen. Geöffnet ist von 10 bis 18 Uhr. Tickets gibt es online ab 8 Euro.

In den Messehallen wird es am Samstag winterlich. (Archivfoto) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Tatort Bibliothek

Stadtbibliothek - Am Samstagvormittag wird es in der Stadtbibliothek wieder spannend. Von 10 bis 13 Uhr können Familien zahlreiche Brettspiele spielen. Ob QuizScape, ein Krimipuzzle oder "Tatort Bibliothek" – hier ist für jeden Knobel-Fan was dabei. Der Eintritt ist frei!

Spiel und Spaß erwarten Euch in der Stadtbibliothek. (Symbolfoto) © 123RF/pressmaster

50 Jahre Karat

GETEC Arena - Um 20 Uhr steigt in der GETEC Arena Magdeburg das große "KARAT 50"-Jubiläumskonzert. Fans können hier Klassiker wie "Über sieben Brücken" und brandneue Songs zum halben Jahrhundert Bandgeschichte der Ostrocker erleben. Tickets gibt's ab 47,85 Euro online.

Die Band Karat kommt in die Magdeburger GETEC Arena. (Archivfoto) © Martin Schutt/dpa

Halloween 2.0

Zoo Magdeburg - Obwohl Halloween eigentlich schon vorbei ist, wird es im Zoo Magdeburg noch einmal schaurig. Im herbstlich geschmückten Tierpark erwartet Euch ein buntes Programm. Groß und Kleinen können sich auf Kürbisschnitzen, Kinderschminken, leckeres Essen und vieles mehr freuen. Tageskarten gibt es ab 17,50 Euro (ermäßigt 13 Euro) im Vorverkauf.

Im Magdeburger Zoo warten Tiere und gruselige Überraschungen auf Euch. (Symbolfoto) © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa