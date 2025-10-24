Verkehrsdrama in Magdeburg geht in vierte Runde: Nächste Ringbrücke wird abgerissen

Magdeburg - In Magdeburg muss die nächste marode Ringbrücke einem Neubau weichen.

Vor der Ringbrücke in der Wiener Straße ist erst mal das Bauwerk in der Halberstädter Straße dran. Hier startet der Abriss Anfang November. © Isabelle Wiermann/TAG24

Betonkrebs und Risse fressen sich durch das Bauwerk. Schon 2024 bezeichnete die Stadtverwaltung den Zustand als "sehr schlecht".

Damit ist die Ringbrücke in der Wiener Straße die vierte ihrer Art, die millionenschwer abgerissen werden muss, wie die Volksstimme am Freitag berichtete.

Lange fackeln will die Stadt nicht: Schon 2027 sollen die Ersatzneubauten beginnen, 2029 sollen sie fertig sein.

Allerdings gibt es eine gute Nachricht für die Magdeburger! Da die beiden Brückenüberbauten voneinander getrennt sind, können auf einer Seite die Trümmer herunterkommen, während auf der anderen Seite der Verkehr weiterhin fließt.

Verkehrseinschränkungen unter der Brücke werde es nur "zeitweise" geben, so die Stadtverwaltung.