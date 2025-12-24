Sicherheit geht vor: Spontane Vollsperrung der B189 bis Januar

Mose - Die B189 ist am Dienstag nördlich von Magdeburg spontan gesperrt worden. Zwischen Mose ( Landkreis Börde ) und der Auf- und Abfahrt zur A14 drohte Gefahr.

Die B189 bei Mose ist bis Anfang Januar gesperrt. (Symbolbild) © Angelika Warmuth/dpa

Wie das Ministerium für Infrastruktur und Digitales mitteilte, gab es Auffälligkeiten an einem Durchlass unter der Straße.

Eine Überprüfung stellte fest, dass die Tragfähigkeit des Bauwerks nicht mehr gewährleistet werden konnte, sodass eine Sperrung der B189 ohne Alternative bleibt.

Jetzt soll der alte Durchlass spätestens am 29. Dezember abgerissen und zunächst provisorisch durch ein Stahlrohr ersetzt werden.

Die Verantwortlichen hoffen, dass bis zum Schulstart am 6. Januar der Verkehr wieder über die Bundesstraße rollen kann.

Autofahrer, die aus Richtung Stendal kommen, müssen die A14 bereits an der Abfahrt Colbitz verlassen und einer Umleitung in Richtung Magdeburg folgen.