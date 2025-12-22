Achtung! Hier wird diese Woche in Magdeburg geblitzt

In dieser Woche wird in Magdeburg wieder die Geschwindigkeit von Autofahrern kontrolliert. Diesen Stadtteile und Straßen sind betroffen.

Von Sophie Marie Kemnitz

Magdeburg - In dieser Woche wird das Ordnungsamt in Magdeburg wieder die Geschwindigkeit von Autofahrern kontrollieren. Hier heißt es: Augen auf und Fuß vom Gas!

In Magdeburg werden ab Montag wieder Blitzer aufgestellt. (Symbolbild)

Straße: Leipziger Chaussee

Geschwindigkeit: 50 km/h

Straße: Olvenstedter Graseweg

Geschwindigkeit: 50 km/h Altstadt Straße: Ernst-Reuter-Allee

Geschwindigkeit: 30 km/h Brückfeld Straße: Berliner Chaussee

Geschwindigkeit: 50 km/h

Je nach Verkehrslage können die Kontrollen auch spontan verlegt werden.