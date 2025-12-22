714
Achtung! Hier wird diese Woche in Magdeburg geblitzt
Magdeburg - In dieser Woche wird das Ordnungsamt in Magdeburg wieder die Geschwindigkeit von Autofahrern kontrollieren. Hier heißt es: Augen auf und Fuß vom Gas!
Reform
- Straße: Leipziger Chaussee
- Geschwindigkeit: 50 km/h
Neue Neustadt
- Straße: Olvenstedter Graseweg
- Geschwindigkeit: 50 km/h
Altstadt
- Straße: Ernst-Reuter-Allee
- Geschwindigkeit: 30 km/h
Brückfeld
- Straße: Berliner Chaussee
- Geschwindigkeit: 50 km/h
Je nach Verkehrslage können die Kontrollen auch spontan verlegt werden.
Die Stadt Magdeburg bittet alle Autofahrer, sich auch außerhalb der Kontrollzeiten an die Höchstgeschwindigkeiten zu halten. Alle Angaben sind ohne Gewähr.
