Achtung! Hier wird diese Woche in Magdeburg geblitzt

In dieser Woche wird in Magdeburg wieder die Geschwindigkeit von Autofahrern kontrolliert. Diesen Stadtteile und Straßen sind betroffen.

Von Sophie Marie Kemnitz

Magdeburg - In dieser Woche wird das Ordnungsamt in Magdeburg wieder die Geschwindigkeit von Autofahrern kontrollieren. Hier heißt es: Augen auf und Fuß vom Gas!

In Magdeburg werden ab Montag wieder Blitzer aufgestellt. (Symbolbild)
In Magdeburg werden ab Montag wieder Blitzer aufgestellt. (Symbolbild)  © Daniel Reinhardt/dpa

Reform

  • Straße: Leipziger Chaussee
  • Geschwindigkeit: 50 km/h

Neue Neustadt

  • Straße: Olvenstedter Graseweg
  • Geschwindigkeit: 50 km/h

Altstadt

  • Straße: Ernst-Reuter-Allee
  • Geschwindigkeit: 30 km/h

Brückfeld

  • Straße: Berliner Chaussee
  • Geschwindigkeit: 50 km/h


Je nach Verkehrslage können die Kontrollen auch spontan verlegt werden.

Die Stadt Magdeburg bittet alle Autofahrer, sich auch außerhalb der Kontrollzeiten an die Höchstgeschwindigkeiten zu halten. Alle Angaben sind ohne Gewähr.

