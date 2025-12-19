Anwohner-Albtraum aufgelöst: Anna-Ebert-Brücke ist wieder frei

Magdeburg - Aufatmen in Ostelbien! Die nervige Baustelle auf der Anne-Ebert-Brücke konnte beendet werden. Auch an anderen Stellen in Magdeburg gibt es gute Neuigkeiten.

Magdeburg wird weiter von Baustellen geplagt. (Archivfoto) © Isabelle Wiermann/TAG24

Seit Freitag können Autos wieder die Anna-Ebert-Brücke befahren. Somit ist der Werder endlich wieder direkt an Brückfeld angebunden. Lediglich die Mittelstraße bleibt weiter dicht.

Wie die Stadt mitteilte, wurde auch die Sperrung in der Brunnerstraße (Sudenburg) aufgehoben und die Umleitung entfällt.

Zwar verzögerte sich der Einschub der Behelfsbrücke in der Brenneckestraße (Sudenburg) etwas, die Freigabe des Ersatzbaus ist aber weiterhin für den 23. Dezember geplant. So könnte kurz vor Weihnachten ein echter Autofahrer-Albtraum gelöst werden.

Allerdings gibt es auch schlechte Nachrichten: Am Samstag kommt es in weiten Teilen der Innenstadt aufgrund der Gedenkveranstaltung zum Anschlag zu Verkehrseinschränkungen. Alle Infos dazu lest Ihr im TAG24-Artikel.