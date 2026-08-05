Wichtige Verkehrsader betroffen! Neue Baustellen für Magdeburg angekündigt

Magdeburg - In Magdeburg konnten einige Baustellen planmäßig beendet werden. Doch eine Sperrung verzögert sich - und zahlreiche neue kommen hinzu.

In Magdeburg stehen neue Baustellen an. (Symbolfoto) © 123RF/stgrafix

Die Sperrungen in der Havelstraße (Rothensee) und im Schanzenweg (Buckau) sind inzwischen passé, auch die Bauarbeiten in der Galileostraße (Reform) werden zum Wochenbeginn abgeschlossen, teilte die Stadt mit.

Die Gleisarbeiten in der Straße Alt Salbke (Salbke) dauern länger als geplant: Die Sperrung bleibt jetzt bis zum 16. August bestehen. An anderer Stelle kommen neue Einschränkungen hinzu.

In der Nacht zum 7. August muss die Erich-Weinert-Straße (Buckau) zwischen 20 und 6 Uhr wegen Arbeiten der Deutschen Bahn zwischen Jahnring und der Freien Straße voll gesperrt werden.

Vom 10. bis 14. August ist ein kurzer Abschnitt der Schönebecker Straße (Buckau) stadteinwärts für Autofahrer dicht. Grund sind Straßenreparaturen.

Zwischen dem 11. und 18. August muss an einer wichtigen Verkehrsader mit Einschränkungen gerechnet werden: Auf dem südlichen Abschnitt des Schleinufers (Alte Neustadt) sind ab der Strombrücke Kanalinspektionen vonnöten, weswegen es zu Behinderungen kommen kann.