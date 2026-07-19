Magdeburger Polizei nimmt jungen Drogendealer hops

Magdeburg - Handschellen klickten vergangene Woche in Magdeburg : Die Polizei konnten einen mutmaßlichen Drogendealer einfangen.

Die Magdeburger Polizei nahm einen mutmaßlichen Drogendealer (23) fest. (Symbolfoto) © Marcus Brandt/dpa

Eine Streife der Polizei kontrollierte einen 23-jährigen Syrer in der Magdeburger Innenstadt. Bei der Kontrolle entdeckten die Beamten, dass der junge Mann Drogen und große Mengen Bargeld mit sich führte.

In der Nähe des Kontrollortes fanden die Einsatzkräfte weitere Drogen und verschreibungspflichtige Medikamente.

Auf Beschluss der Staatsanwaltschaft konnte noch am selben Tag die Wohnung des 23-Jährigen durchsucht werden, teilte das Polizeirevier Magdeburg mit.

Hierbei erhärtete sich der Verdacht, dass der Verdächtige mit Drogen dealte: Bei der Durchsuchung wurden weitere Drogen, größere Bargeldsummen, typische Utensilien für den Drogenhandel, mehrere Messer sowie verschreibungspflichtige Arzneimittel entdeckt.