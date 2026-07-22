Mann mit drei offenen Haftbefehlen gesucht: Am Hauptbahnhof ist Endstation
Magdeburg - Eine Personenkontrolle im Magdeburger Hauptbahnhof hat für einen 54-jährigen Mann mit einer Festnahme geendet. Gegen den Polen lagen gleich drei Haftbefehle wegen verschiedener Diebstahlsdelikte vor.
Die Beamten kontrollierten den Mann am frühen Vormittag und stellten bei der Überprüfung seiner Personalien fest, dass er von der Staatsanwaltschaft Magdeburg gesucht wurde.
Hintergrund waren drei Verurteilungen durch das Amtsgericht Magdeburg wegen verschiedener Diebstahlsdelikte. Insgesamt hätte der 54-Jährige Geldstrafen in Höhe von 2400 Euro zahlen müssen.
Da der Mann den haftabwendenden Betrag nicht begleichen konnte, nahmen ihn die Bundespolizisten fest.
Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er für die kommenden 60 Tage in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die ausschreibende Staatsanwaltschaft wurde über die Vollstreckung der Haftbefehle informiert.
Titelfoto: Carsten Rehder/dpa