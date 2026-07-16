Mann beschädigt mehr als zehn Autos in Magdeburg: Polizei sucht Zeugen
Magdeburg - In der Nacht auf Mittwoch sorgte eine bislang unbekannte Person im Magdeburger Stadtteil Alte Neustadt für mächtig Ärger.
Zeugen beobachteten gegen 0.45 Uhr, wie der männliche Täter in der Gutenbergstraße wahllos gegen Außenspiegel abgestellter Fahrzeuge schlug.
Ersten Ermittlungen des Polizeireviers Magdeburg zufolge entstand an mindestens einem Fahrzeug ein Sachschaden in Form eines beschädigten Außenspiegels. Insgesamt wurden jedoch in mehr als zehn Fällen Ermittlungsverfahren eingeleitet.
Die Polizei sucht nun nach dem Übeltäter. Dieser kann wie folgt beschrieben werden:
- männlich
- circa 30 Jahre alt
- europäisches Erscheinungsbild
- dunkles T-Shirt
- dunkle, kurze Hose
- Glatze oder sehr kurze Haare
- trug Kopfhörer
Sachdienliche Hinweise zur Tat oder einem Tatverdächtigen nimmt das Polizeirevier Magdeburg unter 0391/546-3295 oder per E-Revier entgegen.
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