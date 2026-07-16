Mann beschädigt mehr als zehn Autos in Magdeburg: Polizei sucht Zeugen

Magdeburg - In der Nacht auf Mittwoch sorgte eine bislang unbekannte Person im Magdeburger Stadtteil Alte Neustadt für mächtig Ärger.

Der Täter trat immer wieder gegen die Außenspiegel geparkter Autos. (Symbolbild) © 123RF/rosinka79

Zeugen beobachteten gegen 0.45 Uhr, wie der männliche Täter in der Gutenbergstraße wahllos gegen Außenspiegel abgestellter Fahrzeuge schlug.

Ersten Ermittlungen des Polizeireviers Magdeburg zufolge entstand an mindestens einem Fahrzeug ein Sachschaden in Form eines beschädigten Außenspiegels. Insgesamt wurden jedoch in mehr als zehn Fällen Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Die Polizei sucht nun nach dem Übeltäter. Dieser kann wie folgt beschrieben werden: