Vier Haftbefehle vollstreckt: Bundespolizei nimmt 36-Jährigen im Regionalexpress fest

Magdeburg - Bei einer Kontrolle in einem Regionalexpress zwischen Stendal und Magdeburg hat die Bundespolizei am Samstagabend einen 36-jährigen Mann festgenommen. Gegen den Deutschen lagen gleich vier Haftbefehle vor.

Der 36-Jährige wurde nach Überprüfung seiner Personalien von den Einsatzkräften festgenommen. © Robert Michael/dpa

Bei der Überprüfung der Personalien stellte die Polizei fest, dass der Mann wegen Raubes, Diebstahls und Fahrens ohne Fahrerlaubnis per Haftbefehl gesucht wurde. Von einer knapp dreijährigen Freiheitsstrafe hatte er noch 319 Tage zu verbüßen.

Zudem bestand ein Sicherungshaftbefehl des Amtsgerichts Dessau. Der 36-Jährige war wegen Erschleichens von Leistungen zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden, hatte jedoch gegen seine Bewährungsauflagen verstoßen und verschwand zwischenzeitlich vom Radar.

Darüber hinaus suchten ihn die Staatsanwaltschaften Magdeburg und Chemnitz mit zwei weiteren Haftbefehlen wegen Betrugs.

Bei diesem Fall ging es um Geldstrafen von 3600 Euro.