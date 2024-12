Anschlag auf Weihnachtsmarkt in Magdeburg: So lief die Todesfahrt von Taleb A. (50) ab!

Der Beschuldigte bog demnach nicht in den Breiten Weg ein und fuhr dort auch nicht über die Straßenbahnschienen in Richtung Fußgängerbereich Alter Markt, wie in ersten Meldungen berichtet wurde.

Taleb A. fuhr hier mit dem Tatfahrzeug zwischen einer Fußgängerampel und einer Betonblocksperre hindurch. Er setzte seine Fahrt auf dem Gehweg zwischen dem MVB-Kiosk und dem ehemaligen McDonald's in Richtung des Alten Marktes fort.

Auf Höhe der Ampel an der Kreuzung Ernst-Reuter-Allee/Breiter Weg bog er dann um 19.02 Uhr hinter der Fußgängerampel rechts in den Bereich des dortigen Gehwegs ein.

Nach Angaben der Polizeiinspektion Magdeburg soll Todesfahrer Taleb A. am 20. Dezember 2024 mit dem Tatfahrzeug die Ernst-Reuter-Allee aus Richtung Strombrücke kommend in Richtung Hauptbahnhof befahren haben.

Durch diese Gasse raste Taleb A. am 20. Dezember 2024. © Christoph Soeder/dpa

Vom Gehweg des Breiten Wegs bog der Beschuldigte nach rechts auf den Alten Markt ab. Dort fuhr er über den mit Besuchern gefüllten Weihnachtsmarkt in Richtung Rathaus.

Taleb A. raste dann etwa 250 Meter durch die rechte Gasse zwischen den Weihnachtsmarktständen.

In weiterer Folge bog er vom Alten Markt rechts in den Gehweg ab und fuhr etwa 85 Meter über den Gehweg in Richtung Ernst-Reuter-Allee. Auch hier fuhr er nicht wie zuvor berichtet über die Hartstraße und die dort befindlichen Straßenbahnschienen, sondern über den dort befindlichen Gehweg.

Als er nach rechts in die Ernst-Reuter-Allee, in Fahrtrichtung Hauptbahnhof, einbog, wurde er jedoch an der Kreuzung Ernst-Reuter-Allee/Breiter Weg aufgrund der roten Ampel der Linksabbiegerspur verkehrsbedingt zum Halten gezwungen.