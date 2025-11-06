Arm dran: Beraubter Bronzemann in Magdeburg ist wieder ganz!

Magdeburg - Im Februar dieses Jahres hatten Unbekannte den Arm einer öffentlichen Statue abgetrennt - nun ist der Bronzemann wieder komplett.

Der Arm wurde im Februar relativ sauber abgetrennt. (Archivbild) © Isabelle Wiermann/TAG24

Der "Schreitende" ist Teil des Skulpturenparks am Allee-Center.

Er wurde 1986/87 vom Harzer Bildhauer Wilfried Fitzenreiter gestaltet.

Nachdem dreiste Armdiebe ihn um eine Gliedmaße ärmer gemacht hatten, konnte ihn das Kunstmuseum Magdeburg reparieren, wie die Volksstimme berichtete.

Der Arm wurde nämlich nahe dem Tatort wiedergefunden - und ist inzwischen wieder Teil des schreitenden Bronzemannes.