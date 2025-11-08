Auf frischer Tat ertappt: Polizei erwischt Graffiti-Sprüher mit bunten Händen

Ein Zeuge beobachtete drei Personen dabei, wie sie ungefragt eine Hauswand "verschönerten". Die Polizei erwischte die Sprayer kurz darauf.

Von Isabelle Wiermann

Magdeburg - Am Freitag konnten sich Graffiti-Sprayer gegenüber der Polizei in Magdeburg nur schwer herausreden.

Die Sprayer hatten noch frische Farbe an den Händen, als die Polizei sie ansprach. (Symbolfoto)
Die Sprayer hatten noch frische Farbe an den Händen, als die Polizei sie ansprach. (Symbolfoto)  © movieaboutyou/123RF

Ein Zeuge hat in der Großen Diesdorfer Straße gegen 22 Uhr drei Sprüher beobachtet, wie das Polizeirevier Magdeburg am Samstag mitteilte.

Diese "verschönerten" eine Hauswand mit verschiedenen Motiven.

Der Zeuge benachrichtigte die Beamten, welche die drei Deutschen im Alter von 25 bis 45 Jahren in der Steinigstraße stellte.

Nach geheimer Plantage in verlassenem Hotel: Polizei hebt nächstes Cannabis-Netzwerk aus
Magdeburg Crime Nach geheimer Plantage in verlassenem Hotel: Polizei hebt nächstes Cannabis-Netzwerk aus

Neben den Sprühdosen im Gepäck hatten sie noch frische Farbe an den Händen.

Nachdem die Dosen als Beweis sichergestellt und die Personalien der Sprüher aufgenommen wurden, durften sie nach Hause gehen.

Die Ermittlungen dauern an.

Titelfoto: movieaboutyou/123RF

Mehr zum Thema Magdeburg Crime: