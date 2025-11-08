Auf frischer Tat ertappt: Polizei erwischt Graffiti-Sprüher mit bunten Händen

Magdeburg - Am Freitag konnten sich Graffiti-Sprayer gegenüber der Polizei in Magdeburg nur schwer herausreden.

Die Sprayer hatten noch frische Farbe an den Händen, als die Polizei sie ansprach. (Symbolfoto) © movieaboutyou/123RF

Ein Zeuge hat in der Großen Diesdorfer Straße gegen 22 Uhr drei Sprüher beobachtet, wie das Polizeirevier Magdeburg am Samstag mitteilte.

Diese "verschönerten" eine Hauswand mit verschiedenen Motiven.

Der Zeuge benachrichtigte die Beamten, welche die drei Deutschen im Alter von 25 bis 45 Jahren in der Steinigstraße stellte.

Neben den Sprühdosen im Gepäck hatten sie noch frische Farbe an den Händen.