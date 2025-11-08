Auf frischer Tat ertappt: Polizei erwischt Graffiti-Sprüher mit bunten Händen
Magdeburg - Am Freitag konnten sich Graffiti-Sprayer gegenüber der Polizei in Magdeburg nur schwer herausreden.
Ein Zeuge hat in der Großen Diesdorfer Straße gegen 22 Uhr drei Sprüher beobachtet, wie das Polizeirevier Magdeburg am Samstag mitteilte.
Diese "verschönerten" eine Hauswand mit verschiedenen Motiven.
Der Zeuge benachrichtigte die Beamten, welche die drei Deutschen im Alter von 25 bis 45 Jahren in der Steinigstraße stellte.
Neben den Sprühdosen im Gepäck hatten sie noch frische Farbe an den Händen.
Nachdem die Dosen als Beweis sichergestellt und die Personalien der Sprüher aufgenommen wurden, durften sie nach Hause gehen.
Die Ermittlungen dauern an.
