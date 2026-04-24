Auf frischer Tat ertappt: Polizei stellt aggressiven Einbrecher in Gaststätte

Magdeburg - In der Nacht auf Freitag wurde in einer Gastronomie in Magdeburg eingebrochen. Die Polizei konnte den Täter noch vor Ort stellen.

Aufmerksame Zeugen beobachteten den Einbrecher bei der Tat. (Symbolbild) © 123RF/rainerfuhrmann

Kurz vor Mitternacht wurden die Beamten des Polizeireviers Magdeburg zu einer Gastronomie im Stadtteil Buckau gerufen. Zeugen hatten hier einen Einbruch beobachtet. Der Täter sollte sich zudem noch im Gebäude aufhalten.

Am Einsatzort erklärten die aufmerksamen Beobachter gegenüber der Polizei, dass sich der männliche Täter gewaltsam Zutritt zu der Gastronomie verschafft haben soll.

Bei der Durchsuchung des Lokals konnten die Einsatzkräfte einen 48-jährigen Deutschen feststellen. Dieser verhielt sich aggressiv und hielt eine Metallstange in der Hand, so die Polizei.

Im Laufe des Einsatzes mussten die Beamten den Einbrecher zu Boden bringen und fesseln. Anschließend wurde der Mann in das Zentrale Polizeigewahrsam gebracht.