Betrunkenes Paar randaliert am Hauptbahnhof: Polizei braucht Verstärkung

Magdeburg - Am Samstagabend randalierten eine Frau und ein Mann am Magdeburger Hauptbahnhof. Die Polizei konnte die zwei nur mit Mühe aufhalten.

Ein Mann und eine Frau randalierte am Samstag am Magdeburger Hauptbahnhof. (Symbolbild) © Isabelle Wiermann/TAG24

Um kurz vor 21 Uhr lief eine 33-jährige Frau schreiend im Aufgang zu den Gleisen 3 und 4 herum und pöbelte wahllos andere Fahrgäste an.

Einsatzkräfte der Bundespolizei sprachen die Dame auf ihr Verhalten an, doch schon bald eskalierte die Situation: Sie wollte zunächst wegrennen und als ihr dies nicht gelang, schlug und trat sie in Richtung der Polizisten und brüllte herum.

Die Beamten brachten die 33-Jährige zu Boden und fesselten sie. Wie die Bundespolizeiinspektion Magdeburg mitteilte, kam in diesem Moment ihr 34-jähriger Lebensgefährte hinzu.

Er rannte die Treppe herunter und griff einen Polizisten von hinten an. Da sich die beiden Störenfriede weiter zur Wehr setzten, mussten weitere Beamte zur Unterstützung angefordert werden.

Zwei der Einsatzkräfte wurden durch die Attacke leicht verletzt, blieben aber dienstfähig.

Die Tatverdächtigen wurden abschließend mit auf die Wache genommen und kontrolliert. Dabei biss die 33-Jährige auch noch einem Polizisten in den Finger.