Bewohner mit Waffe bedroht: Polizei fasst drei Täter nach nächtlichem Wohnungsraub

Magdeburg - Am Sonntag hat es im Magdeburger Stadtteil Sudenburg mehrere Festnahmen nach einem Raub gegeben.

Die Polizei konnte drei der vier Täter festnehmen. (Symbolbild) © Silas Stein/dpa

Am Samstagabend wurde ein 39-Jähriger in einem Mehrfamilienhaus in der Wolfenbütteler Straße gegen 23.10 Uhr von vier Personen bedroht.

Wie die Polizeiinspektion Magdeburg mitteilte, forderten die vier Männer das Opfer im Hausflur auf, ihnen seinen Wohnungsschlüssel zu geben. Dabei setzten sie den 39-Jährigen mit einer Stichwaffe unter Druck.

Nach der Übergabe des Schlüssels durchwühlten die vier Täter die Wohnung und entwendeten dabei Bargeld im zweistelligen Bereich sowie ein Handy. Anschließend flüchteten die Diebe zunächst in unbekannte Richtung.

Am Sonntag konnten drei der Täter nach einem Zeugenhinweis in der Lübecker Straße in Magdeburg angetroffen und vorläufig festgenommen werden.