Schüsse in Sudenburg: Polizei fasst monatelang flüchtigen Täter
Update vom 17. November, 16.33 Uhr
Nach umfangreichen Ermittlungen konnte der Schütze gefunden werden, wie die Polizeiinspektion Magdeburg am Montag mitteilte.
Er wurde am Samstag in Schönebeck festgenommen. Das Amtsgericht Magdeburg hat einen Haftungsbefehl erlassen - nun sitzt er im Gefängnis.
Originalmeldung vom 14. September, 11.46 Uhr
Magdeburg - Am Samstagabend wurde ein Mann in Magdeburg angeschossen. Die Polizei fahndet nach dem flüchtigen Täter.
Gegen 21.30 Uhr kam es zu einer Auseinandersetzung zweier Männer in der Halberstädter Straße in Sudenburg.
Der Tatverdächtige zückte eine Pistole und schoss auf seinen Kontrahenten. Das 24-jährige Opfer wurde am Fuß getroffen und schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.
Wie die Polizeiinspektion Magdeburg mitteilte, sind das Motiv sowie der Täter bislang unbekannt. Am Abend suchte ein Hubschrauber nach dem Schützen, konnte ihn aber nicht auffinden.
Habt Ihr etwas gesehen oder gehört? Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0391/ 546-1010 telefonisch oder in jeder Polizeidienststelle entgegen. Die Ermittlungen zum versuchten Tötungsdelikt dauern an.
Titelfoto: TAG24