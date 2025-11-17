Schüsse in Sudenburg: Polizei fasst monatelang flüchtigen Täter

Er wurde am Samstag in Schönebeck festgenommen. Das Amtsgericht Magdeburg hat einen Haftungsbefehl erlassen - nun sitzt er im Gefängnis.

Nach umfangreichen Ermittlungen konnte der Schütze gefunden werden, wie die Polizeiinspektion Magdeburg am Montag mitteilte.

Magdeburg - Am Samstagabend wurde ein Mann in Magdeburg angeschossen. Die Polizei fahndet nach dem flüchtigen Täter.

Am Samstagabend wurde in Sudenburg ein Mann durch einen Schuss verletzt. © TAG24

Gegen 21.30 Uhr kam es zu einer Auseinandersetzung zweier Männer in der Halberstädter Straße in Sudenburg.

Der Tatverdächtige zückte eine Pistole und schoss auf seinen Kontrahenten. Das 24-jährige Opfer wurde am Fuß getroffen und schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Wie die Polizeiinspektion Magdeburg mitteilte, sind das Motiv sowie der Täter bislang unbekannt. Am Abend suchte ein Hubschrauber nach dem Schützen, konnte ihn aber nicht auffinden.

Habt Ihr etwas gesehen oder gehört? Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0391/ 546-1010 telefonisch oder in jeder Polizeidienststelle entgegen. Die Ermittlungen zum versuchten Tötungsdelikt dauern an.