Dieb trickst Anwohner aus: Zwei Menschen in Magdeburg bestohlen

Magdeburg - Am Sonntag sind zwei Magdeburger einem Trickdieb in die Falle getappt und haben Geld verloren.

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung, um die Fälle aufklären zu können. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa

Laut Angaben des Polizeireviers Magdeburg handelte es sich bisher um zwei ähnliche Vorfälle an unterschiedlichen Adressen.

Der erste Fall habe sich um 13.15 Uhr in der Straße Am Seeufer ereignet. Dort habe eine 61 Jahre alte Anwohnerin ihre Tür geöffnet, nachdem dort ein ihr unbekannter Mann geklingelt hatte.

Dieser gab sich ihr gegenüber als Nachbar aus und fragte nach Bargeld. Er begründete sein Anliegen damit, dass er einem Lieferdienst bezahlen müsste, dessen Kartenlesegerät jedoch defekt sei.

Die hilfsbereite Frau händigte ihm einen kleinen zweistelligen Betrag aus, nachdem der vermeintliche Nachbar ihr versprochen hatte, das Geld zurückzugeben.

Den Mann sowie ihr Geld habe sie allerdings nicht mehr wiedergesehen, heißt es.