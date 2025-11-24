Dieb trickst Anwohner aus: Zwei Menschen in Magdeburg bestohlen
Magdeburg - Am Sonntag sind zwei Magdeburger einem Trickdieb in die Falle getappt und haben Geld verloren.
Laut Angaben des Polizeireviers Magdeburg handelte es sich bisher um zwei ähnliche Vorfälle an unterschiedlichen Adressen.
Der erste Fall habe sich um 13.15 Uhr in der Straße Am Seeufer ereignet. Dort habe eine 61 Jahre alte Anwohnerin ihre Tür geöffnet, nachdem dort ein ihr unbekannter Mann geklingelt hatte.
Dieser gab sich ihr gegenüber als Nachbar aus und fragte nach Bargeld. Er begründete sein Anliegen damit, dass er einem Lieferdienst bezahlen müsste, dessen Kartenlesegerät jedoch defekt sei.
Die hilfsbereite Frau händigte ihm einen kleinen zweistelligen Betrag aus, nachdem der vermeintliche Nachbar ihr versprochen hatte, das Geld zurückzugeben.
Den Mann sowie ihr Geld habe sie allerdings nicht mehr wiedergesehen, heißt es.
Anwohnerin ließ Geldbörse liegen
Gegen 17 Uhr soll sich der zweite Vorfall im Schrotebogen ereignet haben. Auch hier gaukelte der Trickdieb einer 84 Jahre alten Frau vor, dass das Kartenlesegerät eines Lieferdienstes nicht funktioniere. Zusätzlich soll er sie um etwas Wasser gebeten haben.
Nachdem die gutgläubige Dame dem Unbekannten ebenfalls einen kleinen zweistelligen Betrag überreicht hatte, füllte sie zwei Wasserflaschen auf.
Diesen Moment soll der Mann genutzt haben, um im Portemonnaie der Frau nach weiterem Geld zu suchen.
Erst nachdem der Täter verschwunden war, bemerkte sie das Fehlen ihres Geldes.
Mit dieser Personenbeschreibung sucht die Polizei jetzt nach dem Täter:
- männlich
- circa 20 bis 30 Jahre alt
- 1,80 Meter bis 1,85 Meter groß
- schlank
- Bart
- dunkle lockige Haare
- kurze Hose, T-Shirt
- südländischer Phänotyp
Zeugen, die Angaben zu der gesuchten Person oder dem Trickdiebstahl machen können, sollen sich beim Polizeirevier Magdeburg unter Telefon 0391/5463295 oder online über das E-Revier melden.
Titelfoto: 123rf/andreypopov