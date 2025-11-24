Auf dem Weg zum Zocken ausgeraubt: Teenie-Täter überfällt 18-Jährigen

Magdeburg - In der Nacht auf Samstag wurde im Magdeburger Stadtteil Neu Olvenstedt ein 18-Jähriger von einem 15-Jährigen beklaut.

Die Konsole wurde später bei einem 16-Jährigen sichergestellt. (Symbolfoto) © 123RF/amaviael

Wie das Polizeirevier Magdeburg mitteilte, war der 18-Jährige gegen 1.15 Uhr auf dem Weg zu einem Freund, um dort Videospiele zu zocken. In seinem Rucksack hatte er daher eine Spielekonsole dabei.

Auf der Strecke wurde er jedoch von einem 15-jährigen Tatverdächtigen zu Boden gestoßen, der ihm den Rucksack entriss. Der Dieb flüchtete anschließend in Richtung Düppler Grund.

Die eingesetzten Beamten sicherten Spuren und leiteten die erforderlichen Ermittlungsmaßnahmen ein, erklärte die Polizei.

Am 22. November konnte der dreiste Langfinger durch Hinweise ermittelt werden. Der 15-Jährige räumte die Tat zudem ein.

Die Spielekonsole soll sich zu diesem Zeitpunkt bereits im Besitz eines 16-jährigen Freundes des Tatverdächtigen befunden haben.